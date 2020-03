Zobacz piękne zdjęcia jedynego znanego różowego diabła morskiego

Kristian Laine to podwodny fotograf, któremu niedawno udało się wykonać wyjątkowe zdjęcia - Podczas nurkowania u wybrzeży Australii zrobił serię fotografii jedynego, znanego na świecie okazu różowego diabła morskiego - przedstawiciela rodziny mant. To była być może jedyna w życiu okazja, którą Kristian Laine wykorzystał bezbłędnie.



Różowy diabeł morski to nieuchwytne stworzenie - odkąd okaz został zauważony po raz pierwszy w 2015 roku dokonano zaledwie siedmiu obserwacji. Ta manta pojawia się w wodach wokół wyspy Lady Elliot na Wielkiej Rafie Koralowej w ciągu kilku miesięcy każdego roku. To jedyne miejsce, w którym okaz ten został dostrzeżony. Tam też nurkował Kristian Laine w dniu, gdy udało się wykonać te wyjątkowe fotografie.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem