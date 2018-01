Rozwiązania do systemów z wieloma aparatami wykorzystującymi Sony RX0

Firma Sony ogłosiła nowy moduł sterujący aparatem (CCB-WD1). Jest on podłączany bezpośrednio do aparatu RX0[iv] i umożliwia sterowanie przez łącze IP, z zainstalowanej na komputerze z przeglądarki internetowej[v]. Przesyłanie sygnałów sterujących przez sieć IP daje możliwość niezawodnego sterowania ustawieniami aparatu[vi] z podłączonego do sieci komputera znajdującego się w dowolnym miejscu. Przewodowe podłączenie znakomicie ułatwia też obsługę i synchronizację wielu aparatów RX0 połączonych z modułami sterującymi — maksymalnie może być ich 100[vii]. Pozwala to twórcom uzyskiwać wysokiej jakości efekty filmowe „bullet time”, utrwalać prestiżowe imprezy z nietypowych perspektyw lub tworzyć wirtualną rzeczywistość.

