Ruszył konkurs Grand Press Photo 2018

Magazyn „Press” ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej - Grand Press Photo. Zdjęcia można zgłaszać od 15 lutego do 4 kwietnia br. Konkurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo fotografią prasową. W tegorocznej edycji oceniane będą zdjęcia wykonane między 1 kwietnia 2017 roku a 31 marca 2018 roku.

Fotografie można zgłaszać zarówno w kategorii zdjęć pojedynczych, jak i fotoreportaży. W grupie zdjęć pojedynczych są kategorie: Wydarzenia, Życie codzienne, Ludzie, Sport, Środowisko, Kultura i rozrywka, Portret. Fotoreportaże można zgłaszać do kategorii: Wydarzenia, Życie codzienne, Ludzie, Środowisko, Kultura i rozrywka - ta ostatnia jest nowością w tym roku. Natomiast dla fotografów realizujących dłuższe projekty przeznaczona jest specjalna kategoria: Projekt dokumentalny.

