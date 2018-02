Ruszyła przedsprzedaż Samsung Galaxy S9 i S9+ z najbardziej zaawansowanym aparatem fotograficznym w historii smartfonów Samsung

Wcześniejsza dostawa oraz nawet 2000 zł zwrotu przy odsprzedaży starego urządzenia. Na takie przywileje mogą liczyć klienci, którzy zdecydują się zamówić w przedsprzedaży najnowszy smartfon Samsung Galaxy S9 lub S9+. Okres przedsprzedaży trwa od 25 lutego do 16 marca.

Oferta przedsprzedaży smartfonów Samsung Galaxy S9 i S9+ została podzielona na dwa etapy. W pierwszym konsumenci, którzy zdecydują się na zakup najnowszego smartfonu firmy Samsung między 25 lutego a 7 marca, będą mogli odebrać swoje urządzenie już 8 marca, przed innymi klientami. Natomiast w przypadku zakupienia urządzenia w drugim etapie, czyli po 8 marca, smartfon będzie można odebrać po zakończeniu okresu przedsprzedaży.

W obu etapach oferty przedsprzedażowej "Witaj Nowy S9", będzie można odzyskać również do 2000 zł za stary smartfon. Kwota ta uwzględnia kod promocyjny o wartości 400 zł od firmy Samsung, który podnosi cenę odkupu starego urządzenia niezależnie od jego stanu. Kod zostanie udostępniony za pośrednictwem aplikacji Samsung Members i będzie go można zrealizować do 4 kwietnia 2018 roku.

Galaxy S9 i S9+ to najnowsze flagowce firmy Samsung, który zmienią sposób, w jaki świat postrzega mobilną fotografię. Urządzenia wyróżniają się najbardziej zaawansowanym aparatem fotograficznym w historii smartfonów marki Samsung.