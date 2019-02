Zobacz jak zbudowane jest rybie oko 4,9 mm, które widzi to, co znajduje się za nim

Założyciel internetowej wypożyczalni sprzętu LensRentals Roger Cicala zaprezentował na swoim blogu, jak jest zbudowany prototypowy obiektyw typu rybie oko o nieprawdopodobnej ogniskowej wynoszącej 4,9 mm i światłosile f/3.5. Jest to najszerszy obiektyw tego typu, który kiedykolwiek powstał. Jego ogniskowa pozwala widzieć także to, co znajduje się za aparatem.

Najszersze rybie oko na świecie - obiektyw C-4 o ogniskowej 4,9 mm W obiektywie tym nie ma żadnych elektronicznych elementów, takich jak zaawansowane silniki czy systemy stabilizacji. Mimo to cechuje się skomplikowaną budową. Materiały przygotowane przez Cicalę dają wyobrażenie o tym, jak zaawansowanego projektu wymaga stworzenie nawet pozornie prostego instrumentu.