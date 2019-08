Rzeki, jeziora i morze na zdjęciach. Polska jest piękna!

Tematem konkursu fotograficznego jest ukazanie piękna Polski, w którym fotograf ma za zadanie uzmysłowić odbiorcy charakter miejsca, jego esencję i emocje z nim związane.

W konkursie fotograficznym udział może wziąć każdy, zgłaszając zdjęcie od 2 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Uwaga: Zgłoszone zdjęcia muszą zawierać opis miejsca, w którym powstały.

By zgłosić fotografię do konkursu fotograficznego "Polska jest piękna", należy zalogować się lub zarejestrować i zalogować ) w serwisie SwiatObrazu.pl, a następnie dodać zdjęcie do kategorii konkursowej w profilu Użytkownika.