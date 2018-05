Zachwycające piękno przyrody na safari w Botswanie pokazane na time-lapse w jakości 4K

Tyler Fairbank przygotował zachwycający, trzy minutowy time-lapse, ukazujący piękno obrazów i dźwięków safari w Botswanie. Film jest dostępny w jakości 4K i składa się na niego 38 000 zdjęć. Obejmuje materiał, który powstał w ciągu ośmiu dni. Jak mówi sam autor: „to spojrzenie na to, co możesz napotkać w tym pięknym kraju”.

Film powstał przy wykorzystaniu programów Lightroom, After Effects, Premiere Pro i DaVinci Resolve. Autor stworzył 300 osobnych filmików poklatkowych, które połączył w całość. Tyler Fairbank zwraca uwagę, że "od Okavango do Chobe po Kalahari, Botswana jest domem dla jednych z najbardziej fascynujących dzikich zwierząt na Ziemi." W filmie można zobaczyć wiele gatunków, w tym m.in. słonie, żyrafy, zebry, surykatki, antylopy gnu, gepardy, hipopotamy, likaony czy lwy.

