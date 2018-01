Samsung 860 PRO i 860 EVO - nowe dyski SSD stworzone w technologii V-NAND

Firma Samsung Electronics zaprezentowała nowe dyski SSD – 860 PRO i 860 EVO. Urządzenia wyposażone w interfejs SATA skierowane są do bardziej zaawansowanych użytkowników. W nowych dyskach SSD 860 PRO i 860 EVO połączono 64-warstwowe moduły pamięć 512 GB i 256 GB V-NAND oraz 4 GB mDRAM LPDDR4 z nowym kontrolerem MJX. Dyski 860 PRO i 860 EVO obsługują prędkości odczytu do 560 MB/s i zapisu 530 MB/s[1]

Dyski Samsung 860 PRO i 860 EVO objęte są gwarancją[2], sięgającą aż pięciu lat lub do 4 800 terabajtów zapisanych danych (TBW)[3], w przypadku modelu 860 PRO i do 2400 TBW[4], w przypadku modelu 860 EVO. Samsung znacznie podwyższył limity przesyłu danych względem poprzednich modeli, co pozytywnie wyróżnia nowe dyski na rynku.