Zobacz jak wygląda od środka mechanizm obracania aparatu w Samsungu Galaxy A80

Samsung Galaxy A80 to smartfon klasy średniej, który wykorzystuje procesor Snapdragon 730 i właściwie nie wyróżniałby się niczym na tle konkurencyjnych modeli, gdyby nie wyjątkowa konstrukcja aparatu. Otóż sprzęt ten posiada kamerę z mechanizmem obracania, co pozwala na wykorzystywanie jej zarówno jako głównego, tylnego aparatu, jak i tego przeznaczonego do selfie.



YouTuber o nicku JerryRigEverything przygotował wideo, w którym zagląda do środka Samsunga Galaxy A80. Okazało się, że mechanizm odpowiadający za obracanie aparatem to dosyć złożony twór inżynieryjny. Zastosowano w nim silnik krokowy, który wykorzystuje także zaawansowany system przekładni i ruch po bocznych szynach, co zapewnia płynne działanie mechanizmu.