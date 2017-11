Samsung kpi z iPhone'a w nowej reklamie

Samsung zaprezentował 1-minutowy spot reklamowy zatytułowany „Growing Up” (Dorastanie), w którym drwi z iPhone'a, sugerując, że seria telefonów Galaxy była zawsze o krok do przodu przed rozwiązaniami proponowanymi w urządzeniach z nadgryzionym jabłkiem.

Bohaterem krótkiego filmiku jest młody mężczyzna, który w 2007 roku został skuszony ofertą Apple. Od tego czasu kilkukrotnie spotyka go zawód związany z iPhone'em, w szczególności w porównaniu z technologiami oferowanymi przez Samsunga, którego właścicielką jest jego dziewczyna. W spocie został poruszony problem z wykonywaniem zdjęć, spowodowany pojawiającym się monitem informującym o braku miejsca w pamięci, brak możliwości wykorzystywania rysika czy konieczność używania wielu przejściówek podczas korzystania z akcesoriów. Jednocześnie Samsung pokazuje, że jego urządzenia nie miały takich problemów – gdy para wpada do wody, wodoszczelny Galaxy wychodzi bez szwanku, a dziewczyna nie potrzebuje kabli, mając możliwość bezprzewodowego ładowania. Wszystkie sceny odnoszą się do konkretnych okresów w historii rywalizacji dwóch wielkich koncernów.