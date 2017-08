Samsung Portable SSD T5 - zewnętrzny dysk osiągający prędkość do 540 MB/s

Firma Samsung Electronics wprowadziła na rynek Samsung Portable SSD T5 – najnowszy przenośny dysk półprzewodnikowy (PSSD). Dysk T5 ma kompaktową, trwałą obudowę i wykonany jest w najnowszej technologii 64 - warstwowej V‑NAND. Najlepsza prędkość transferu z zabezpieczeniem danych przez szyfrowanie sprawia, że użytkownicy jeszcze łatwiej uzyskają dostęp do najważniejszych informacji w każdym miejscu i w dowolnym momencie.

Nowy przenośny dysk SSD Samsung T5, osiągający prędkość do 540 MB/s, jest nawet 4,9[1] razy szybszy niż zewnętrzne dyski twarde. Napęd zaprojektowano specjalnie dla profesjonalistów, twórców oraz konsumentów, mających do czynienia z dużymi ilościami danych, zapewniając im szybki dostęp do wszystkich plików. Dysk jest mniejszy niż wizytówka (74 x 57,3 x 10,5 mm), lekki (waży zaledwie 51 gramów) i wygodnie mieści się w dłoni. Aluminiowa obudowa dostępna jest w dwóch wariantach metalowego wykończenia: Deep Black (modele 1 TB i 2 TB) oraz Alluring Blue (modele 250 GB i 500 GB).

Dzięki brakowi ruchomych części i odpornej na wstrząsy wewnętrznej ramce użytkownicy T5 mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich danych w każdej sytuacji, ponieważ dysk wytrzymuje przypadkowy upadek z wysokości nawet 2 metrów, co zostało potwierdzone w badaniach laboratoryjnych. Oprogramowanie Samsung Portable SSD dla komputerów PC i Mac, oparte na sprzętowym szyfrowaniu danych w formacie AES 256-bit, ułatwia konfigurowanie ustawień zabezpieczeń oraz uzyskiwanie najnowszych aktualizacji oprogramowania firmware i software. Dla jeszcze większej wygody dostępna jest również aplikacja mobilna na smartfony i tablety z systemem Android. Ponadto T5 zawiera dwa kable połączeniowe – USB-C na C i USB-C na A – w celu zwiększenia zgodności z różnymi urządzeniami.[2]

Dysk T5 ma trzyletnią gwarancję i będzie dostępny na całym świecie 15 sierpnia w proponowanej przez producenta cenie.