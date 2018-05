Samsung PRO Endurance - karty SD o dużej wytrzymałości

Samsung Electronics zaprezentował kartę Samsung PRO Endurance microSDHC™ / microSDXC™, której wyjątkowa trwałość pozwala na zapis do 43 800[1]godzin ciągłego nagrywania wideo[2]. Zaprojektowana dla osób, które na co dzień używają kart pamięci w zastosowaniach związanych z ochroną i nadzorem czyli urządzeniach monitorujących, kamerach osobistych czy kamerach samochodowych. Nowa karta PRO Endurance zapewnia odczyt danych z prędkością do 100 MB/s oraz zapis materiałów wideo w rozdzielczości Full HD i 4K z prędkością dochodzącą do 30 MB/s[3].

Samsung PRO Endurance oferuje 25 razy większą wytrzymałość[4] niż poprzednie karty charakteryzujące się wysoką prędkością odczytu i zapisu[5]. Karta objęta jest również 5-letnią gwarancją[6]co jest nowym standardem dla pojemności 128 GB[7].