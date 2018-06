Samsung Q6F - telewizory QLED, które wyświetlają ponad miliard odcieni barw

Telewizory z linii Q6F – podobnie jak pozostałe modele QLED – wyświetlają ponad miliard odcieni barw z ich pełnym natężeniem, dzięki technologii Quantum Dot. Dodatkowo, dzięki technologii HDR10+, obraz jest analizowany scena po scenie, co pozwala uzyskać wyższą jasność, lepszy kontrast i jeszcze bardziej realistyczne kolory. Innymi słowy, ujęcia prezentowane są tak, jak chciał tego twórca. Dużą rolę w optymalizacji wyświetlanego obrazu odgrywa również procesor Q Engine, który odpowiedzialny jest za mastering kolorów, kontrastu i HDR.

Linia Q6F, jako nowy członek w rodzinie QLED, została zaprojekowana w odpowiedzi na potrzeby widzów, którzy chcą cieszyć się najwyższą jakością obrazu, jaką oferują ekrany z technologią Quantum Dot. Właśnie dlatego Q6F oferuje design zbliżony do modeli z tegorocznej serii Premium UHD. Z przodu telewizor jest praktycznie pozbawiony ramek, co sprzyja oglądaniu i potęguje wrażenia wizualne. Z tyłu umieszczone zostały gniazda, do których podłączymy zarówno zasilanie, jak i dekoder oraz dodatkowe urządzenia, takie jak soundbar, odtwarzacz Blu-ray czy konsola. Przewody z powodzeniem można ukryć w specjalnych wyżłobieniach. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań telewizor Q6F oferuje bardzo korzystny stosunek jakości do ceny.