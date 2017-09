Sarah Brannon i Stella Maxwell - duet w obiektywie Anthony'ego Maule'a

Urodzony w Wielkiej Brytanii, pracujący w Londynie, Paryżu i Nowym Jorku Anthony Maule to jeden z najoryginalniejszych młodych twórców obecnych na scenie fotografii mody. Najnowsze zdjęcia fotografa ukazały się we wrześniowym numerze magazynu „Numero”.

Dla Anthony’ego Maule’a najważniejsze jest, aby to, co robi, miało dla niego osobiste znaczenie. Podkreśla, że nie jest to łatwe, szczególnie w branży modowej i reklamowej, gdzie fotograf często nie ma decydującego głosu, a w proces powstawania zdjęć jest zaangażowanych wiele osób, z których każda posiada własną wizją. Dlatego najistotniejszy jest dobór ludzi w zespole i znalezienie równowagi, która pozwoli, by każdy zostawił cząstkę siebie podczas tworzenia zdjęć.