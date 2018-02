Sarah Oliphant – artystka, która tworzy tła do największych sesji na świecie

Myśląc o fotografiach zdobiących okładki najpopularniejszych magazynów na świecie, ma się na uwadze przede wszystkim słynnych modeli i fotografów. Podziwiając doskonałe lub po prostu budzące kontrowersje kadry, zapomina się o osobach zaangażowanych w powstanie zdjęcia, a pozostających przy tym w tle. W przypadku Sarah Oliphant słowo „tło” jest kluczowe – artystka ta jest odpowiedzialna za przygotowanie kunsztownych teł do sesji realizowanych przez największych fotografów i magazyny. Współpracowała m.in. z Annie Leibovitz, Stevenem Meiselem, Patrickiem Demarchelierem, Albertem Watsonem, Markiem Seligerem, Norman Jean Roy i Sue Bryce. Jej prace można było podziwiać na okładkach czasopism takich jak m.in. Vogue, Rolling Stone, Harper's Bazaar, Elle, GQ, Newsweek i The New York Times, a także w sesjach reklamowych dla Victoria's Secret, Anthropologie, The Gap czy Guess. Warto więc poznać nieco bliżej małą znaną postać, która odgrywa tak ważną rolę w światowej fotografii.

Sarah Oliphant tworzy tła od 1978 roku. Współpracuje nie tylko z fotografami, ale również z producentami filmowymi, architektami oraz projektantami ubrań i wnętrz. W jej studiu znajduje się około 2 000 wielkoformatowych płócien. Proces powstawania tych dzieł jest dosyć nietypowy. Sarah maluje na płótnie rozłożonym na podłodze, wykorzystując różne przedmioty domowego użytku, takie jak m.in. miotły, elementy ogrodowych konewek czy inne akcesoria, służące za przedłużki do pędzli. Farby miesza w wiadrach a nie na palecie. Chociaż obserwując ją przy pracy, można odnieść wrażenie, że towarzyszy jej chaos, poszczególne plamy i kreski nakładane są z dużą precyzją, odwzorowując konkretny zamysł.