Saramonic VMic – zaawansowane mikrofony dla filmujących aparatami cyfrowymi

Saramonic to producent sprzętu do rejestracji dźwięku, który wielokrotnie już pokazał, że chętnie podejmuje się nietypowych wyzwań, takich jak mikrofony do aparatów cyfrowych lub kamer sportowych. Najnowszy element jego oferty dedykowany jest filmowcom używającym aparatów DSLR oraz bezlusterkowców i jest to cała nowa grupa urządzeń o nazwie VMic, w skład której początkowo wejdą trzy modele: dwa mikrofony oraz jeden rejestrator.