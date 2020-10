Schronienia bezdomnych wewnątrz bogatych rezydencji

Jana Sophia Nolle przygotowała kontrastujące ze sobą zestawienia, które ukazują dobytek bezdomnych ludzi, umieszczony wewnątrz drogich rezydencji - Przepych pojedynczych pomieszczeń zderza się ze świadomością, iż rzeczy bezdomnych składają się nie tylko na cały ich dobytek, ale również tworzą ich schronienie.



Wnętrza bogatych rezydencji sfotografowane przez Janę Sophia Nolle mają różne oblicza - od ociekających luksusem po minimalistyczne formy. Niezależnie od tego czy są wypełnione drogimi przedmiotami, czy raczej we wnętrzach stoi tylko kilka obiektów, wszystkie elementy wystroju stanowią wybór mieszkańców a nie konieczność zgotowaną niekiedy przez los. Chociaż część pomieszczeń same w sobie niekoniecznie byłyby postrzegane jako luksusowe, to w zestawieniu z dobytkiem bezdomnych osób zaczynają jawić się jako pełne przepychu.