Ścianki cyfrowe Hasselblad H6D-100c od teraz dostępne również jako samodzielny produkt

Po ponad roku od premiery swojej najbardziej zaawansowanej cyfrowej ścianki średnioformatowej firma Hasselblad zaczyna oferować model H6D-100c jako samodzielny produkt. Będzie go można nabyć bez konieczności zaopatrywania się w zestaw składający się ze ścianki i aparatu. Oferta ta skierowana jest do fotografów pracujących na aparatach należących do systemu H produkowanych i sprzedawanych przez firmy niezależne od szwedzkiego potentata.

Zaprezentowana w kwietniu 2016 roku cyfrowa ścianka Hasselblad H6D-100c okazała się sporym sukcesem rynkowym – przynajmniej na tyle, na ile jest to możliwe w przypadku dość wąskiej niszy, jaką jest cyfrowa fotografia średnioformatowa. Nic w tym dziwnego. Nowoczesna technologia, rozdzielczość 100 megapikseli przy wymiarach matrycy 53,4×40 mm, możliwość filmowania w formatach 1080p i 4K UHD oraz dostępny zakres czułości 64–12800 ISO to naprawdę mocna kombinacja. Nie dziwi więc, że zainteresowanie tą ścianką pojawiło się nie tylko wśród użytkowników aparatów marki Hasselblad. Niestety nie mieli oni zbyt dużego pola manewru, ponieważ H6D-100c sprzedawana była jedynie w komplecie z aparatem.