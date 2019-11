Profesjonaliści korzystają z dysków Seagate - zobacz kulisy ich pracy

Profesjonalny materiał wideo trwający zaledwie 20 minut może ważyć nawet 256 GB. Filmowcy - i pozostali twórcy - stoją więc przed wyzwaniem, jak radzić sobie z przechowywaniem i zarządzaniem ogromną ilością danych. Trudność może sprawiać również zapewnienie bezpieczeństwa plików. Zobacz jak radzą sobie z tym zawodowcy z Świetlica Studio wykorzystujący dyski SSD Seagate.

Wideo pozwala zajrzeć za kulisy pracy profesjonalistów związanych z Świetlica Studio. Ujęcia pokazują sprzęt wykorzystywany na planie, przebieg prac czy przygotowania do realizacji materiałów. Właściciel Świetlica Studio Łukasz Michalak dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie zarządzania danymi, które jest niezwykle istotne dla sprawnej realizacji projektów i współpracy z klientami. Podpowiada konkretne rozwiązania, które mogą przydać się nie tylko zawodowcom pracującym z najnowszym, zaawansowanym sprzętem, ale także amatorom, czy półprofesjonalistom, którzy na codzień korzystają z podstawowego sprzętu, ale ilość generowanych przez nich danych zmusza ich do szukania bardziej wydajnych rozwiązań.

Dyski Seagate IronWolf SSD zostały stworzone z myślą o zapewnieniu doskonałego przepływu danych i swobodnego magazynowania danych. Jak podkreśla właściciel Świetlica Studio sprzęt ten pozwala na bezkompromisową pracę i stanowi bazę do budowania systemów zarządzania danymi. Innym istotnym elementem takiego rozwiązania są banki danych NAS. Pozwalają one na wielostanowiskową pracę z danymi, łatwy i bezpieczny backup, a także dają dostęp do danych online wszędzie, gdzie to niezbędne.

Łukasz Michalak zwraca szczególną uwagę na fakt, iż praca ze zgromadzonym materiałem stanowi równoważną część realizacji projektów, niemal tak samą istotną jak rejestrowanie ujęć. W związku z tym obsługa materiałów może stanowić złożony proces, który dzięki zastosowaniu sprzętu Seagate można zdecydowanie uprościć i sprawić, że będzie intuicyjny. Są to rozwiązania obejmujące kompleksową obsługę danych m.in. w branży kreatywnej, która dotyczy nie tylko plików multimedialnych, ale również faktur, danych klientów itp. Więcej informacji na temat sprzętu Seagate i sposobów radzenia sobie z danymi przez profesjonalistów można zobaczyć w publikowanym wideo.