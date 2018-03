Seagate LaCie Rugged Secure - dysk przenośny z ochroną danych i ultratrwałą konstrukcją

Seagate LaCie Rugged Secure to dysk przenośny, który dostosowany jest do najnowszych wymagań prawnych, a całość zamknięta jest w pomarańczowej, ultratrwałej konstrukcji.

Dzięki zastosowanej technologii samoszyfrującej dysk Seagate LaCie Rugged Secure zapewnia niezawodną poufność przechowywanych danych, nawet po usunięciu ich z dysku. Dzięki temu każdy użytkownik może być pewny, że dane nie wpadną w niepowołane ręce. To oznacza, że LaCie Rugged Secure pozwala na przesyłanie i transportowanie wrażliwych danych oraz ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub kradzieżą własności intelektualnej. Dodatkowo zapewnia uniwersalną kompatybilność z USB-C, USB 3.0 i Thunderbolt 3.

