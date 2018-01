Sekwencja wideo zawierająca 341 805 zdjęć wykonanych przez sondę Cassini. Niesamowita podróż do układu Saturna.

Dnia 15 września 2017 roku zakończyła się niezwykle owocna misja Cassini-Huygens, mająca na celu badanie zarówno Saturna, jak i jego układu. Zarówno sonda Cassini, jak i lądownik Huygens przyniosły wiele spektakularnych danych, wśród których najważniejsze to odkrycie jezior węglowodorowych na powierzchni Tytana i zdobycie dowodów na istnienie na nim deszczy metanowych, odkrycie gejzerów i znajdujących się pod lodem oceanów na Enceladusie, odkrycie nowych księżyców Saturna, bliższe poznanie jego pierścieni i wiele więcej. W wielu tych odkryciach kluczowe znaczenie miała fotografia.

Misja Cassini-Huygens trwała 20 lat. Lądownik Huygens zakończył swoją pracę po zetknięciu się z powierzchnią największego księżyca Saturna – Tytana. Wcześniej jednak wysłał wiele cennych danych i przesłał zdjęcia z powierzchni tego ciała niebieskiego. Sonda Cassini weszła w atmosferę Saturna, gdzie uległa zniszczeniu, co było zaplanowanym posunięciem, gdyż miało zapobiec przypadkowemu skażeniu ziemskimi zanieczyszczeniami Enceladusa i Tytana.

