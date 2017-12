Selena Gomez jako Kobieta Roku magazynu "Billboard" w obiektywie Ruvena Afanadora

Kiedy podczas sesji zdjęciowej stają przed sobą dwie silne osobowości, można liczyć na to, że efekty będą godne uwagi. Selena Gomez została sportretowana przez Ruvena Afanadora, fotografa znanego z charakterystycznego, agresywnego stylu swoich zdjęć. Sesja, dla wpływowego magazynu "Billboard", odbyła się w scenerii jednej z najsłynniejszych rezydencji Miasta Aniołów.

Dwudziestopięcioletnia piosenkarka i aktorka jest jedną z najaktywniejszych zawodowo i społecznie gwiazd amerykańskiej muzyki i filmu. To oraz długotrwałe i w dużej mierze zakończone sukcesem zmaganie się z problemami zdrowotnymi uczyniło z niej dla wielu młodych kobiet prawdziwy symbol determinacji. Tym bardziej, że sama gwiazda głośno mówi przy niemal każdej okazji, że nie zamierza się poddawać. I że jej ciało należy tylko do niej, niezależnie od tego, jak bardzo przemysł medialny chciałby, aby było inaczej. Ta postawa zapewniła jej przyznanie przez magazyn "Billboard" tytułu Kobiety Roku 2017.

