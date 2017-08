Selfie na krzyżu na Giewoncie - trwają poszukiwania mężczyzny

Moda na ekstremalne, niebezpieczne zdjęcia trafiła do Polski. Trwają poszukiwania mężczyzny, który wspiął się na słynny 15-metrowy krzyż na Giewoncie i wykonał selfie. Strażnicy o sprawie zawiadomili Straż Graniczną oraz policję. Trwa ustalanie tożsamości turysty. Mężczyźnie grozi tysiąc złotych mandatu.

"To co zrobił, było bardzo nieodpowiedzialne, naraził na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale i inne osoby. W tamtym momencie na szczycie znajdowały się także małe dzieci. To naruszenie przepisów parku, za które grozi mandat w wysokości do 1000 złotych" - mówił w rozmowie z TVN24 Edward Wlazło, Komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego.