Selfie na zupełnie innym poziomie - astronautka zrobiła sobie zdjęcie podczas spaceru kosmicznego

W miniony weekend astronautka Jessica Meir dosłownie wniosła na nowy poziom hashtag #SelfieSunday - Pod tym hasłem kryją się niedzielne selfie, wykonywane przez internautów na całym świecie. Część użytkowników mediów społecznościowych próbuje się przy tym wyróżnić, ale chyba nikomu nie uda się pobić Jessiki, która wykonała autoportret… na orbicie okołoziemskiej.



W miniony weekend odbył się spacer kosmiczny członków załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Podczas niego Jessica Meir wykonała selfie, wykorzystując do tego własne odbicie z elementach konstrukcyjnych ISS - a dokładnie panele słoneczne. Na Twitterze, gdzie publikuje swoje spektakularne zdjęcia z orbity, podzieliła się z internautami kadrem, ukazującym przyłbicę jej skafandra kosmicznego. Fotografia niezwykle spodobała się śledzącym jej profil i stała się prawdziwym wiralem.

