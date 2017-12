Selfieccino czyli capuccino z Twoim selfie

Zdjęcia gorącej filiżanki kawy i selfie to stałe elementy Instagrama. A co gdyby je tak połączyć? Na taki pomysł wpadli właściciele kawiarni The Tea Terrace zlokalizowanej przy Oxford Street w Londynie. Można w niej zamówić kubek ciepłego napoju ozdobiony wybraną fotografią. Niekoniecznie musi to być selfie, aczkolwiek tego typu zdjęcia najczęściej wieńczą przygotowaną kawę.

