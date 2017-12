Selfitis – studium psychiatryczne nad obsesją wykonywania selfie

Czasami fake newsy prowadzą do interesujących, prawdziwych wniosków. Tak było w przypadku „raportu selfitis” sprzed trzech lat, mającego jakoby opisywać nową jednostkę zaburzeń psychicznych: obsesyjne wykonywanie selfie. Raport okazał się zręcznie zaprojektowanym żartem, co jednak nie przeszkodziło kilku osobom zadać sobie zupełnie poważnie pytania „a jeśli jednak coś w tym jest?” Wyniki badań przeprowadzonych przez brytyjsko-hinduski zespół nie są zbyt optymistyczne.

Termin "selfitis" pojawił się po raz pierwszy w 2014 roku w związku z rozpowszechniającą się w Internecie plotką, jakoby Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wpisało obsesyjne wykonywanie selfie na listę zaburzeń psychicznych. Historia ostatecznie okazała się klasycznym przykładem fake news (czy "postprawdy", jak się tego typu doniesienia niekiedy określa), ale zainspirowała ona też grupę specjalistów traktujących swoją pracę poważnie do rozpoczęcia prawdziwych badań w tym zakresie. Wyniki opublikowanego przez nich na łamach branżowego International Journal of Mental Health Addiction raportu z trwającej trzy lata pracy wskazują jednoznacznie, że problem jednak istnieje.

