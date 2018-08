Dzięki tym zdjęciom z pewnością odzyskasz dobry humor - portrety uśmiechniętych seniorów

Śmiech to zdrowie – prawdziwość tej maksymy udowadniają bohaterowie sesji zdjęciowej, którą wykonała Ilya Nodia. Ta pracująca na co dzień w Moskie autorka uwieczniła staruszków uśmiechniętych od ucha do ucha, którzy pomimo sędziwego wieku tryskają energią.

