Serwis 500px poszerza funkcjonalność o obsługę szerokich gamutów i formatu Google WebP

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, jeden z najpopularniejszych serwisów do prezentacji fotografii ogłosił wprowadzenie pełnej obsługi zdjęć odznaczających się paletą barwną szerszą od standardowego gamutu sRGB, a także potwierdził kompatybilność najnowszej wersji swojej aplikacji mobilnej z formatem graficznym WebP. Wprowadzone zmiany mają na celu nie tylko zapewnić lepszą jakość prezentowanych zdjęć, ale też zmniejszyć obciążenie łączy serwisu.

Aż do chwili obecnej 500px prezentował zdjęcia wykorzystując w tym celu uważany za standard w globalnej Sieci gamut (przestrzeń barwną) sRGB, a zawarte w serwisie mechanizmy konwertowały wysyłane przez użytkowników zdjęcia w innych przestrzeniach barwnych automatycznie do tego standardu. Od tej chwili jednak subskrybenci mają możliwość przesyłania materiałów zakodowanych również w przestrzeniach Adobe RGB, Display P3 oraz ProPhoto RGB bez obaw o ingerencję. Również narzędzie do przeszukiwania zbiorów zostało rozbudowane o kryteria wyszukiwania według przestrzeni barwnych. Jak twierdzą przedstawiciele serwisu, jest to odpowiedź na rosnące wymagania użytkowników oraz upowszechnienie sie wyświetlaczy szerokogamutowych – zarówno w komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych.