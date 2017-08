Serwis Shutterstock modyfikuje system znakowania wodnego swoich zdjęć

W odpowiedzi na opublikowany niedawno raport firmy Google dotyczący łatwości, z jaką systemy sztucznej inteligencji (AI) radzą sobie z perfekcyjnym eliminowaniem znaków wodnych ze zdjęć, jeden z największych banków fotografii stockowej zdecydował się na poważne zmiany w algorytmach zabezpieczania fotografii publikowanych w ogólnodostępnych partiach swojego serwisu. Aby zmylić algorytmy komputerowych "czyścicieli" znaki te będą od teraz nakładane w znacznym stopniu w sposób losowy.

Raport opublikowany przez specjalistów z Google dotyczący skuteczności zabezpieczeń typu watermark (znak wodny) stosowanych powszechnie w celu uchronienia zdjęć przed niepowołanym wykorzystaniem przez osoby trzecie był druzgocący: nowoczesne systemy komputerowe działające w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie błyskawicznie usunąć ze zdjęcia tego typu znakowanie i to w taki sposób, że po obróbce nie pozostają nawet najmniejsze ślady. Efektywność tych systemów sprawdzono nie tylko na samodzielnie przygotowanych oznakowaniach, ale też systemach stosowanych przez największe agencje stockowe i banki zdjęć, takie jak Shutterstock. Okazała się ona bardzo wysoka, szczególnie w przypadku sytuacji, gdy atakujący program (bo tak też można go nazwać) dysponował większą liczbą zdjęć oznakowanych z użyciem tego samego systemu.

