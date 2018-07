Jak zaplanować sesję ciążową i promować swoje usługi? Przeczytaj fragment książki Fotografia rodzinna. Zdjęcia przez pokolenia

Uwielbiam sesje z kobietami w ciąży. Jako że sama jestem matką i naprawdę uwielbiam okres ciąży i poznawanie cudów, do których jest zdolne moje ciało, darzę ten stan ogromnym szacunkiem. Ciało kobiety jest niesamowite i bardzo cenię okazje do uwiecznienia tego ulotnego, bardzo wyjątkowego czasu. Co ważniejsze, w swojej pracy pomagam przyszłym mamom dostrzegać ich piękno w okresie, kiedy mogą nie czuć się piękne.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Dzielenie się moim entuzjazmem wobec ciąży stało się katalizatorem dla rozwoju mojej firmy. Więź, jaką jestem w stanie nawiązać z klientkami przez uwiecznianie tego szczególnego okresu w ich życiu, jest nieporównywalna z niczym innym. Od lat organizuję klub dla matek i zawsze uważałam że więź, jaka łączy kobiety w roli matek, jest niezwykle silna. Nie znaczy to, że mężczyźni nie mogą również uczestniczyć w tej relacji, ale uważam, że kobiety odczuwają głębszą więź z innymi ze względu na własne doświadczenia z macierzyństwem.