Jak tworzyć magiczne sesje ciążowe? Poznaj kilka przydatnych technik i zainspiruj się doskonałymi fotografiami

Pozowanie modelki to jeden z najistotniejszych elementów fotografowania kobiety w ciąży w sposób, który sprawi, że będzie czuła się piękna. Niektóre przyszłe matki czują się w swoich ciałach bardzo swobodnie, inne nie. Zobacz, co zrobić, aby sesja ciążowa zakończyła się powodzeniem.

Moim zdaniem fotografowanie z wysoka poskutkuje korzystnym wyglądem każdej kobiety. Lubię, by modelka w ciąży usiadła lub położyła się na kanapie, łóżku lub poduszkach na podłodze (czasami nawet na ziemi), a potem fotografuję ją z góry (znad jej głowy). Ten kąt pozwala skupić się na twarzy, gdy spogląda na aparat, i na brzuchu, gdy patrzy w dół.

