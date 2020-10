Jak rzeźby - Ubrania wykonane z organicznych materiałów

Mono Giraud to multidyscyplinarna artystka, projektująca ubrania i wykonująca przybranym w nie modelom świetne zdjęcia - W najnowszej sesji uwieczniła swoje projekty, nawiązujące do natury i rustykalnego klimatu.



Oglądając jej najnowszą sesję w pamięć zapada także to, jak modele, ubrania i tła zlewają się w jedną ścisłą kompozycję. Czasami trzeba chwilę zastanowić się nad tym, gdzie kończą się modele a zaczyna otaczająca ich sceneria. Tę jedność z całym planem można odczytywać na wiele sposobów, ale w szczególności przychodzące na myśl jest ścisłe uzależnienie człowieka od natury i środowiska.

Mono Giraud pochodzi z Buenos Aires, gdzie na co dzień pracuje. Jak sama przyznaje interesuje ją przede wszystkim połączenie energii wyzwalającej się pomiędzy przedmiotami i ludźmi.

W sesji ukazującej zaprojektowane przez Mono Giruad ubrania dominuje spokój. Nawiązuje on do wyciszenia jakie daje natura. Projekty tej artystki kładą duży akcent na materiał, z którego zostały wykonane, stąd ich forma właściwie staje się tłem dla podkreślenia wykorzystanych surowców.

