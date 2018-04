Sesja ślubna w stylu "trash the dress"

Sesja ślubna to wyjątkowa pamiątka dla każdej pary. Warto zadbać o to, by była jedyna w swoim rodzaju.

Coraz większą popularnością cieszą się oryginalne i niepowtarzalne sesje ślubne. Młode pary chcą mieć pamiątkę jedyną w swoim rodzaju. Taką, która odzwierciedla zarówno ich pasje, jak i charaktery. Dlatego nie bez powodu sesje ślubne typu "trash the dress" cieszą się taką popularnością. Nie każdy marzy o statycznych zdjęciach na polance czy ławce w ulubionym parku. Niektórzy chcą je zrobić pod wodą, w warsztacie samochodowym albo podczas górskiej wycieczki. To, jak będzie wyglądała taka sesja ślubna, zależy od Waszej kreatywności oraz umiejętności fotografa.

Poszukiwanie inspiracji

Nie każda para od razu ma pomysł na sesję ślubną. Nic w tym dziwnego, skoro możliwości jest tak wiele. Warto na początku poszukać inspiracji na portalu Wedding.pl. Dzięki temu o wiele łatwiej wybierzesz taki typ sesji, który najbardziej odpowiada Twoim preferencjom. Do wyboru masz sesje romantyczne, nawiązujące do Waszych pasji, skupiające się na cechach charakteru bądź odbywające się w ważnych dla Was miejscach. Pamiętaj, że lepiej jest poświęcić więcej czasu na szukanie odpowiedniej tematyki i fotografa. W końcu zdjęcia z sesji to pamiątka na lata.

"Trash the dress" dla odważnych

Wspomniany typ sesji "trash the dress" to propozycja dla tych kobiet, które nie mają zamiaru sprzedawać sukienki po ślubie i mogą ją poświęcić dla wyjątkowych efektów. W czasie sesji sukienka może się pobrudzić oraz ulec zniszczeniu. Należy mieć to na uwadze przed zdecydowaniem się na taki krok. Czasami jednak warto zdobyć się na takie poświęcenie dla wyjątkowych wspomnień. Taka sesja ślubna będzie znacząco różniła się od tych, które zazwyczaj oglądamy w albumach znajomych. Możesz wykonać zdjęcia na szczycie górskim, pod wodą, w czasie zagranicznej wycieczki, a nawet pod wodospadem. Możliwości są właściwie nieograniczone.

Jedno jest pewne – sesja ślubna to pamiątka jedyna w swoim rodzaju. Zadbaj zatem, by te zdjęcia cieszyły Cię nawet po wielu latach od Twojego ślubu. Jeśli za każdym razem będziecie je z dumą pokazywać znajomym i rodzinie, oznacza to, że misja została wykonana z sukcesem!

Zdjęcia: Shutterstock.com