Sesja ślubna z domowymi pupilami - poznaj kilka praktycznych rad od profesjonalisty

Wielokrotnie nagradzany fotograf ślubny Tracey Buyce zauważył, że wśród zleceń coraz częściej pojawiają się pytania o możliwość wykonania portretu z psem, kotem, koniem lub każdym innym domowym zwierzęciem. „O sile uczuć właścicieli do ich domowych pupili nie trzeba nikogo przekonywać, zwierzęta stają się członkami rodziny. Dlatego nie dziwią mnie prośby młodej pary o sesję ślubną np. z psem. I chociaż wydawać by się mogło, że to niezwykle urocze stworzenia, to jednak nie mamy co liczyć, że zachowają się jak profesjonalni modele. Dlatego też przygotowałem klika praktycznych wskazówek wynikających z mojego doświadczenia” – mówi Tracey Buyce.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Sesja ślubna z domowymi zwierzętami - co warto wiedzieć? Im więcej szczegółów sesji ustalisz z młodą parą przed ślubem, tym sprawniej zostanie zrealizowana. Konieczne jest zobaczenie i poznanie zwierzęcia przed sesją ślubną, trzeba spędzić z nim przynajmniej dwie, trzy godziny aby poznać jego zachowania i charakter.