Ben Phillips opowiada o okładkowej sesji zdjęciowej zrobionej smartfonem

Ben Phillips to pochodzący z Wielkiej Brytanii fotograf, który realizował portrety piłkarza Alexisa Sancheza dla magazynu COSAS. Gazeta ta jest jedną z najpopularniejszych w Chile, a bohater sesji jest wielką gwiazdą w tym kraju, którego jest obywatelem. Fotografa zaintrygował dodatkowo fakt, że sesja zdjęciowa miała powstać przy pomocy smartfona Huawei – ambasadorem właśnie tej marki jest Sanchez.

Profesjonalna sesja zdjęciowa wykonana smartfonem

Phillips na łamach portalu petapixel.com podzielił się szczegółami zza kulis powstawania zdjęć. Jak sam podkreślił jego praca nie była sponsorowana przez producenta telefonu. Korzystał z Huawei P10 Plus, którego aparat pozwala osiągnąć bardzo dobre rezultaty, ale nie wyróżnia się aż tak na tle konkurencji, by nie móc uzyskać podobnych rezultatów innymi urządzeniami. Wyzwanie polegało nie na tym czy uda się zrobić odpowiedniej jakości zdjęcie, gdyż fotograf wiedział na co stać wykorzystywany sprzęt i zdawał sobie sprawę, że urządzenia mobilne zapewniają odpowiednie możliwości. Kluczowe było to, że fotografia mobilna ma inną charakterystykę niż tradycyjna, co sprawia, że trzeba inaczej zaplanować sesję zdjęciową. Zawsze chodzi przecież o świadomość wad i zalet wykorzystywanego narzędzia.