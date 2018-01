Sesja zdjęciowa Juhamatti Vahdersalo za nieco ponad 250 zł

Czasami ograniczony budżet niekoniecznie musi przeszkadzać w realizacji planu. Wręcz przeciwnie – może nawet stymulować kreatywność. Co prawda fotograf Juhamatti Vahdersalo lubi duże plany zdjęciowe, na których gości rozbudowana, wielkopowierzchniowa scenografia, jednak nie mając takich możliwości, postanowił spróbować zrealizować wymyślone przez siebie fotografie ograniczając budżet do 75 USD (255 zł). Nieco przekornie jego zdjęcie jest komentarzem do zjawiska nadmiernej konsumpcji i zachęca do zachowania umiaru.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie