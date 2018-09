Zajrzyj za kulisy sesji zdjęciowej fotografii, której realizacja zajęła 350 godzin

Zdjęcie autorstwa Martina Stranka zatytułowane „I bloom for you” („Kwitnę dla Ciebie”) stanowiące część cyklu „I found the silence” („Znalazłem ciszę”) powstawało przez niemal przez 3 miesiące. Pomysł zrodził się w czerwcu 2018 roku, a inspiracją do jego powstawania była chęć ucieczki od codzienności, w której człowiek nie może być naprawdę sobą. Autor zdjęcia podzielił się tym, jak powstawał ten obraz, co stanowi świetną okazję, by zajrzeć za kulisy pracy profesjonalistów.

Jak wyglądała sesja zdjęciowa przeprowadzona przez Martina Stranka? Podobnie jak pozostałe fotografie tworzące tę serię, najnowsze zdjęcie również zawiera elementy natury. W tym konkretnym dziele został przedstawiony wylewający się z auta strumien kwiatów, co ma symbolizować poczucie wolności. Jak mówi sam autor fotografii, "nie można dać sobie odebrać wolności". Dodaje również, że "społeczeństwo, w którym żyjemy nieustannie próbuje ograniczać, powstrzymywać przed działaniem i krytykować. Każdy powinien pozostać wiernym sobie i nie pozwolić na to, aby być zmuszonym do ucieczki do wyludnionych miejsc, gdzie poza zasięgiem społeczeństwa, można być naprawdę sobą".