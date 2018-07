Jak ustawić aparat względem modela na podstawie zmysłowej sesji zdjęciowej Moniki Jagaciak autorstwa Daniela Matallana

Monika JAC Jagaciak to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich modelek w świecie mody. Pozowała do zdjęć reklamowych dla najważniejszych marek: Calvina Kleina, Marca Jacobsa, Valentino, Diora czy Chanel. 22-latka trafiła również do grona aniołków Victoria's Secret, a jej najnowsza sesja zdjęciowa została zrealizowana dla meksykańskiego magazynu Harper's Bazaar przez Daniela Matallana.

Sesja zdjęciowa Moniki Jagaciak autorstwa Daniela Matallana Sesja nosi tytuł: "Aż do wschodu słońca" i przedstawia modelkę widzianą z różnej perspektywy. Warto w tym miejscu przypomnieć tematykę ustawienia aparatu względem fotografowanej osoby. Kilka zasad, które przygotował znany Czytelnikom SwiatObrazu.pl Harold Davis odnajdziecie na fotografiach Daniela Matallana. Ustawienie aparatu względem fotografowanego obiektu wymaga uwzględnienia kilku istotnych czynników i odpowiedzi na kilka pytań: • Czy zamierzasz pokazać modela z góry, czy z dołu? • Czy chcesz zrobić zdjęcie z profilu, en face, czy z jakiejś pośredniej perspektywy? • Z jakiej odległości zamierzasz fotografować?