Kulisy porywającej sesji zdjęciowej - Sails Chong fotografuje modę ślubną

Prezentujemy kolejny film zza kulis sesji zdjęciowej, przygotowany przez Studio NEXT-IMAGE. Autorem zdjęć jest niezwykle kreatywny Sails Chong, a fotografie zostały opublikowane w magazynie Vogue, prezentując modę ślubną. Sails Chong należy do światowej czołówki fotografów ślubnych i jest nierozerwalnie związany z dwoma markami: Hasselblad i Broncolor, a o swoim rodzimym rynku mówi: „Chiny to bardzo trudne miejsce dla fotografa ślubnego. Panuje tam zaciekła konkurencja i aby odnieść sukces musisz być najlepszy - i co za tym idzie, stale znajdować nowe pomysły na tworzenie wybitnych obrazów o najwyższej jakości".

Podczas oglądania filmu warto zwrócić uwagę na to, ile pracy wymagało przygotowanie sesji. O tym jak szukać lokalizacji i planować sesję zdjęciową poza studiem na łamach Swiatobrazu.pl pisał Łukasz Malczewski - przypominamy jego porady. Fot. Sails Chong "W dużych agencjach do tego typu zadań zatrudniane są specjalne osoby – skauci – których zadaniem jest wskazanie najbardziej odpowiedniego miejsca do danej sesji zdjęciowej, ale także zebranie wszystkich możliwych informacji o nim. Wchodzą w to takie kwestie, jak choćby dostęp do prądu, wody czy innych tego rodzaju udogodnień cywilizacyjnych.