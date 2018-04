SHARP TV LV-70X500E - monitor TV o rozdzielczości 8K to kolejny krok w ewolucji rozdzielczości wyświetlaczy. Obraz w 8K składa się z 33 milionów pikseli (7680 x 4320). To czterokrotnie więcej niż obraz w rozdzielczości Ultra HD 4K i szesnastokrotnie więcej niż obraz Full HD. Dzięki tej ultrawysokiej rozdzielczości 70-calowy wyświetlacz modelu LV-70X500E cechuje się gęstością pikseli 125 ppi. Przy takiej gęstości ludzkie oko nawet z bardzo bliskiej odległości z trudnością rozróżnia pojedyncze piksele. Ogromny wzrost ostrości sprawia, że obrazy wyglądają niezwykle realistycznie.

Na rynku dostępne są już wysokiej jakości media wykorzystujące tę zwiększoną przestrzeń barw, na przykład filmy na nośnikach UHD Blu-ray, jak również niektóre materiały oferowane przez serwisy transmisji strumieniowej. Znacznie rozszerzone widmo kolorów sprawia, że obrazy stają się żywsze i bliższe rzeczywistości. To samo dotyczy kontrastu, który określa relację między najciemniejszą i najjaśniejszą częścią obrazu. Model LV-70X500E może wyświetlać obrazy o wysokiej dynamice (HDR) w standardach HLG i HDR10, zapewniając doskonały kontrast i maksymalną jasność na poziomie 1000 nitów. Aby osiągnąć te wysokie współczynniki kontrastu, wyświetlacz zawiera 216 indywidualnie przyciemnianych obszarów.

Wysoka rozdzielczość monitora SHARP LV-70X500E to tylko jedna z jego wielu zalet. Aby jak najwierniej odzwierciedlić rzeczywistość na wyświetlaczu, istotne znaczenie ma również odpowiedni kontrast obrazu i odwzorowanie kolorów. Technologia szerokiej gamy kolorów umożliwia wyświetlenie 79% palety barw określonej normą ITU-R BT.2020 (vs. CIE1931xy cover ratio).

