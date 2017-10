Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary – obiektyw bezlusterkowy z nowej kolekcji

Z okazji trwających właśnie nowojorskich targów PhotoPlus 2017 znany producent zaprezentował zupełnie nowy typ optyki w swojej ofercie. Jest to jasny obiektyw szerokokątny Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary przeznaczony dla korpusów formatu APS-C systemu Sony E oraz aparatów należących do systemu Mikro Cztery Trzecie. Jak można się domyślać, w obu tych systemach szkło to będzie pełnić nieco odmienną rolę.

Sigma ma już w swojej ofercie jedną rodzinę szkieł tak szczególnych, że mają swoją własną nazwę. Jest to optyka lustrzankowa Art., która według wszelkich testów prowadzonych przez niezależne magazyny i serwisy internetowe jest tak wysokiej jakości, że w pełni zasługuje na szacunek, którym jest otoczona i dość wysokie ceny poszczególnych modeli. Drugą taką kolekcją ma szansę stać się bezlusterkowa część linii Contemporary, której pierwszym przedstawicielem był zaprezentowany na początku ubiegłego roku model Sigma 30mm F1.4 DC DN, a drugim ma być ciągle jeszcze będący w fazie opracowywania model Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary. Producent jest już jednak na tyle pewny swojego najmłodszego "dziecka", że przed targami PhotoPlus 2017 zdecydował się ujawnić sporo szczegółów na jego temat.