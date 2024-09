Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN - pierwszy z wielu jasnych obiektywów do aparatów Canon APS-C

Użytkownicy aparatów bezlusterkowych Canon R z matrycą APS-C doczekają się swojej wersji popularnego obiektywu zmiennoogniskowego.



Sigma poszerza ofertę obiektywów z mocowaniem Canon RF

To bardzo dobra wiadomość dla użytkowników Canona R, którzy dotychczas mieli nieco ograniczony wybór w zakresie obiektywów do aparatów APS-C. Odkąd Canon dopuścił możliwość tworzenia niezależnych obiektywów do swoich korpusów, Sigma postanowiła podjąć to wyzwanie i stworzyć różne ciekawe modele. Przykładem jest Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN C, która oferuje kąty widzenia odpowiadające ogniskowym 29-80 mm dla formatu pełnoklatkowego. Można więc powiedzieć, że jest to klasyczny obiektyw reporterski.