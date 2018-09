SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM - pierwszy na świecie teleobiektyw o 10-krotności zoom i ogniskowej 600mm

Pokrywając zakres od 60mm do 600mm, ten 10-krotny super teleobiektyw zachowuje tą samą jakość obrazu co SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM z linii Sports. Dzięki wyjątkowej konstrukcji 25 elementów w 19 grupach, obiektyw prezentuje równą jakość obrazu w całym zakresie ogniskowych. Dodatkowo, obiektyw ten został wyposażony w inteligentny system OS, który zapewnia efekt stabilizacji na poziomie 4 EV. Szybki AF, dzięki ultradźwiękowemu silnikowi HSM ze zaktualizowanym algorytmem, umożliwia błyskawiczne uchwycenie chwili. Wysoka uniwersalność, wysoka jakość obrazu i duża mobilność, to cechy które stawiają obiektyw SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM na nowy poziom jakościowy uniwersalnych obiektywów.

SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM Obiektyw wyposażono w 3 elementy FLD (o właściwości zbliżonej do fluorytu) i 2 elementy SLD (o niskiej dyspersji) aby zapobiec występowaniu wszelkiego rodzaju aberracji chromatycznych, które pojawiają się często przy bardzo dużych ogniskowych. Dzięki temu, obiektyw cechuje się wysoką rozdzielczością od centrum, do brzegów kadru. Dodatkowo, fotografując z ogniskową 200mm, obiektyw SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM możemy wykorzystywać jako obiektyw macro, dzięki powiększeniu 1:3.3.