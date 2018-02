SIGMA 70mm F2.8 DG Macro - pierwszy obiektyw MACRO dołącza do linii Art

W ostatnich latach obiektywy macro często projektowano stosując mechanizm wewnętrznego ogniskowania. Takie rozwiązanie miało na celu optymalizację pracy autofocusa, jednocześnie niestety zastosowanie takiej konstrukcji powodowało ograniczenia wydajności optycznej obiektywu. Dlatego SIGMA Corporation zdecydowała się na stworzenie obiektywu SIGMA 70mm F2.8 DG Macro z zewnętrznym ogniskowaniem, który oferuje wysoką rozdzielczość obrazu. W obiektywie zastosowano skomplikowany układ optyczny zapewniający nową jakość rozdzielczości i kolorystyki zdjęć. Napęd AF realizowany jest przez nowy silnik prądu stałego, zapewniający szybką i płynną pracę obiektywu, jednocześnie umożliwiając ręczne doostrzanie bez konieczności przełączania w tryb MF.

