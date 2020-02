Sigma przeprasza za opóźnienia związane ze swoim pełnoklatkowym aparatem

Niestety - każdy kto z niecierpliwością wyczekiwał premiery pełnoklatkowego aparatu Sigma, będzie musiał obejść się smakiem - Producent ogłosił i jednocześnie przeprosił za to, że projekt tego aparatu trafił znów „na deskę kreślarską” i na razie nie można przewidzieć, kiedy trafi na rynek.



Pełnoklatkowy bezlusterkowiec Sigma miał być wyposażony w matrycę Foveon X3 i oferować bagnet L. Początkowo został zapowiedziany na Photokina 2018, jednakże w kolejnym roku - w trakcie Photokina 2019 - producent obiecał, iż aparat trafi do sprzedaży w roku 2020. Rzeczywistość jednak zdecydowanie zweryfikowała te plany. Według CEO Sigma Kazuto Yamaki nie uda się w tym roku dostarczyć klientom aparatu. Właściwie nie da się określić, kiedy może to nastąpić.

