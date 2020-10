Sigma wysłała swój sprzęt w niebo, by pokazać Ziemię z kosmosu

Brytyjski oddział Sigma w ostatnim czasie wysłał swój sprzęt w kosmos, z pomocą firmay Sent Info Space - W tym celu przymocowano parę aparatów Sigma fp do dwóch balonów meteorologicznych, które wzniosły się na wysokość około 30 kilometrów. Wszystko w celu wykonania pięknych ujęć Ziemi z górnych warstw atmosfery.



Sigma wysłała swój sprzęt bardzo wysoko

Cóż - trzeba jednak na początku tego tekstu sprowadzić Sigmę nieco na Ziemię. Umowną granicę kosmosu stanowi tzw. linia Kármána, która znajduje się na wysokości około 100 kilometrów. Jest to więc dużo powyżej tego, gdzie znalazły się aparaty Sigma fp. Niemniej to wydarzenie ciekawe i pokazujące, że seryjnie produkowany sprzęt może też posłużyć do obrazowania Ziemi z naprawdę niecodziennej perspektywy.