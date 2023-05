Sigma zaprzestaje produkcji nowych obiektywów dla Micro 4/3

Dyrektor generalny Sigma Kazuto Yamaki stwierdził, że jego firma nie planuje opracowywania żadnych nowych obiektywów dla formatu Micro 4/3 ze względu na popyt na tego typu konstrukcje, które „bardzo gwałtownie spada”.















Czy to koniec Micro 4/3?

W wywiadzie dla magazynu PhotoTrend Hamaki mówi, że chociaż Sigma ma kilka obiektywów dla formatu Micro 4/3 w swojej obecnej ofercie, to nie planuje opracowywania żadnych nowych konstrukcji. Obecnie Sigma produkuje tylko trzy obiektywy do Micro 4/3, które mają także wersje z innymi bagnetami. "Zapotrzebowanie na obiektywy do Micro 4/3 bardzo gwałtowanie spada, dlatego dość trudno jest nam opracować całkiem nową optykę dla tego systemu" komentuje Yamaki.