Skandaliczne zdjęcia na Rodos - przez parę z Wielkiej Brytanii będzie cierpieć wiele par młodych

Carly i Matthew Lunn postanowili powiedzieć sobie sakramentalne „tak” na greckiej wyspie Rodos, i przy tej okazji wywołali międzynarodowy skandal. Wszystko za sprawą niestosownego zdjęcia ślubnego, które obiegło sieć - przedstawia parę młodą w bardzo intymnej sytuacji. Jak teraz twierdzą, fotografia miała być żartem. Takiego poczucia humoru można by po prostu współczuć, gdyby nie fakt, że zdarzenie miało miejsce na terenie monastyru Św. Pawła na Rodos. Obrazoburcze zachowanie wywołało oburzenie internautów, rodziny nowożeńców, lokalnej społeczności, a w szczególności prawosławnego biskupa opiekującego się świątynią.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem