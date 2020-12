Skaner zbudowany z klocków LEGO

Całkiem niedawno pokazywaliśmy Wam wielkoformatowy aparat zbudowany z LEGO - Teraz z kolei mamy do zaprezentowania skaner do filmów, oparty o konstrukcję z kultowych klocków. Benjamin Bezine stworzył skaner, który napędza minikomputer Raspberry Pi.



Poznaj plany budowy skanera z LEGO

Przesuwnik tego skanera został wykonany z klocków LEGO, natomiast za samo rejestrowanie obrazu odpowiada bezlusterkowiec. Urządzenie wykorzystuje uczenie maszynowe, po to, by stwierdzić przed rozpoczęciem skanowania, które fotografie są prawidłowo oprawione. Jest to kolejna wersja tego wynalazku. Twórcy udało się udoskonalić i rozwiązać takie kwestie, jak np. konieczność pilnowania ustawienia bezlusterkowca. Usprawnienia uczyniły proces skanowania szybszy i bardziej precyzyjny.