Nagrania owadów zrealizowane z prędkością 73 000 kl./s

Doktor Adrian Smith znany jest z obrazowania w zwolnionym tempie owadów - Specjalizuje się w skoczogonkach, czyli maleńkich owadach, które poruszają się tak szybko, iż zwykłe kamery czy ludzkie oko nie są w stanie obserwować szczegółów ich ruchu. Na szczęście, z pomocą ultra szybkich kamer, to co dotychczas było nieosiągalne dla ludzkiej percepcji - staje się dostępne.



Skoczogonki opisywane fachowo jako Collembola sminthurides aquaticus to prowadzące wodno-lądowy tryb życia owady, które są bardzo małe i poruszają się niezwykle szybko. Z tego powodu niezbyt często stawały się głównym tematem badań. Doktor Adrian Smith zdradził, że praca z tymi owadami wymagała precyzji w takim stopniu, jak żadne jego wcześniejsze badanie.

